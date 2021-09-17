Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ahmad Sultan S H Al-Badr idaresindeki 34 EEC 310 plakalı otomobil, E.A. yönetimindeki 06 BSS 650 plakalı TIR'a otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Budaklar mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali İbrahim A A Al-Nasr'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Saoud Khalid M A Al-Obaidly, ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.