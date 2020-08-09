GÜNCELLEME 2 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler, yolculara ait bavul ve kişisel eşyaları toplayarak otoyol işletme firmasına ait bir kamyonete yükledi.
Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoyolun kenarına çekildi. Jandarma ekipleri, araçta yolculara ait kalan özel eşyaları toplamak için tekrar detaylı inceleme yaptı.
Detaylı incelemenin ardından otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönüne tek şeritten sağlanan trafik akışı da normale döndü.
- "3'ü çocuk 10 yolcunun durumu ağır"
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük’ten İstanbul’a seyir halindeki yolcu otobüsünün, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.
Olay yerine Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
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