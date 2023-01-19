Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yakıtı biten araçtan indikten sonra yol kenarında bekleyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında arkadaşı Mehmet Şanal ile birlikte Edirne yönüne giden Hasan Öztürk'ün kullandığı hafif ticari aracın yakıtı bitti.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Öztürk, aracı otoyolda sol şeride park ettikten sonra iki arkadaş aşağı inerek yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden Ramazan Yaprak'ın kullandığı otomobil Hasan Öztürk ile Mehmet Şanal'a çarptı. Otomobilin altında kalan iki arkadaş metrelerce sürüklendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; feci kazada, Mehmet Şanal hayatını kaybederken, Hasan Öztürk ile Ramazan Yaprak yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanal'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazanın ardından, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönünde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, otoyolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.