Kontrolden çıkan araç viyadük ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki araç, Sapakpınar mevkisinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.

Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.