Yap-İşlet-Devret Modeli ile (YİD) yapımı planlanan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran'a ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü ilanına göre, daha önce 21 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ihale tarihi, 30 Haziran olarak değiştirildi.