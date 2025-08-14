Habertürk
        Kuzey Marmara Otoyolu girişinde gişenin banketine çarptı! Sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil gişenin beton banketine çarptı: 1 ölü

        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu girişinde gişenin beton banketine çarpan otomobilin sürücüsü 57 yaşındaki İrfan Gönce hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 23:07 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:08
        Kaza, saat 20.30 sıralarında Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İrfan Gönce yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoyol gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil iki beton banketin arasına sıkıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkartılan İrfan Gönce’nin cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı gişe trafiğe kapatılırken, araç geçişleri diğer gişelerden sağlandı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

