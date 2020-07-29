Kuzey Marmara ile Anadolu otoyollarında bayram tedbiri alındı - KOCAELİ

AA

Arife ve bayramın ilk iki günü otoyolun İstanbul-Anadolu, 3 ve 4. günleri ise Anadolu-İstanbul bölümünde geçici olarak ulaşım sağlanacak.Söz konusu kesimin açılmasıyla, İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar, Çayırköy mevkisinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit-Kandıra devlet yoluna, mevcut Anadolu Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit kavşakları arasında İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabiliyor.Bu yolla İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru açılmış oldu.- "Rahat geldik"Geçici olarak açılan güzergahı kullanan sürücülerden Tuncay Evcek, Sevindikli gişelerinden bağlandığı otoyolun, İzmit kuzey gişelerinden çıktığını söyledi.Emeği geçenlere teşekkür eden Evcek, "Mükemmel bir yol olmuş. Rahat geldik. Trafik yoktu. Mevcut yollara alternatif olduğu için yoğunluk oluşmuyor. Özellikle İstanbul ile Ankara arasında yoldaki yoğunluğu çok hafifletecek. Bundan dolayı mükemmel oldu." diye konuştu.Tır sürücüsü Salih İnciel de yapılan yolu beğendiğini, güzergahta birkaç tünel olduğunu belirtti.Rahat şekilde İzmit'e geldiğini anlatan İnciel, "Hadımköy'den yola çıktım, baktım burada yol boş gösteriyor, buradan geldim. Benim için rahat bir sürüş oldu." ifadelerini kullandı.