Kuzey Makedonya, KEİ'nin 13. üyesi oldu - ÜSKÜP

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Osmani, düzenlediği basın toplantısında, KEİ'nin iki kıtayı ve 350 milyon nüfusu birbirine bağladığını belirterek, "Bu organizasyon, 20 milyon kilometrekarelik alanı ile Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz olmak üzere üç farklı bölgeyi kapsamaktadır ve KEİ içindeki ticaret hacminin yılda yaklaşık 170 milyar dolar olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

Örgüte üye devletler arasındaki iş birliği alanları hakkında bilgi veren Osmani, KEİ’nin faydalarının yalnızca yapılandırılmış bir örgüte üyelik ve üye devletler arasında ekonomik iletişim kanalı açılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda ortak projelerin uygulanmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.

Altyapı veya enerji alanında, coğrafi olarak KEİ kaynaklı mega projelerin gelecekteki planlamalarının yakından takip edip kullanıcı olarak dahil olabileceklerini kaydeden Osmani, “Kesinlikle yabancı yatırımı çekmek için yeni koşullar ve fırsatlar yaratıyor, ayrıca yerli işletmeler için, özellikle ihracata yönelik olanlar için ek potansiyel yaratıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya’nın beş komşu ülkesinden dördünün halihazırda KEİ üyesi olduğunu hatırlatan Osmani, bunun da bölgesel çıkarları korurken, bu organizasyon içinde komşu olarak ve ayrı bir bölge olarak birlikte hareket etme fırsatlarını daha da açacağını belirtti.Osmani, Kuzey Makedonya’nın 2023 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığına adaylık başvurusu yaptığını sözlerine ekledi.