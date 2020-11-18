Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığına Şakir Fetahu seçildi

AA

Eski başkan Süleyman Recepi'nin mayısta görevden alınmasının ardından başkanlık görevini vekaleten yürüten Fetahu, bugün İslam Birliği Başkanlığında düzenlenen seçimle resmen başkan oldu.

Başkanlık seçiminde Gostivar Müftüsü Fetahu ve Kalkandelen Müftüsü Kani Nesimi yarıştı. Başkanlık üyelerinin oy kullandığı seçimde Fetahu 18 oy alarak yeni başkan seçildi. Nesimi ise 3 oy aldı.

Fetahu, düzenlenen basın toplantısında, İslam Birliği Başkanlığının yaptığı çalışmaların, ilim, istişare ve şeffaflık yoluyla tüm mümin ve vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Kurumun, zamanın getirdiği tüm zorluklara bilgelik ve olgunlukla karşılık veren bir birlik olacağının altını çizen Fetahu, şöyle devam etti:

"İslam prensipleri temelinde hareket edeceğiz. Kurumumuzun, ahlak, insanlık ve maneviyat yetiştiren bir kurum olması için çabalayacağız. Siyaset ile ilgili demokratik çoğulculuğumuz var. Siyasi partiler, etnik ve ulusal meselelerle ilgilenecek. Bu kurum, etnik veya yer aidiyetine bakmaksızın tüm Müslümanlarındır. Tüm Müslümanlar, Kuzey Makedonya İslam Birliğinin teşkilatlanmasında yer alırlar."

Kuzey Makedonya İslam Birliğinin önceki başkanı Süleyman Recepi, 27 Mayıs'ta yapılan olağanüstü toplantı sonucunda İslam Birliğinin tüzüğü doğrultusunda, başkanlık üyelerinin üçte ikisinden fazlasının oyuyla görevden alınmıştı.

Recepi’nin yerine Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu'nun vekaleten görev yapacağı belirtilmişti.

Görevden alınmasının ardından Recepi, 29 Mayıs'ta yazılı açıklama yayımlayarak, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

- Şakir Fetahu kimdir?

25 Nisan 1959'da Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde bağlı Çegran köyünde doğan Fetahu, liseyi 1980'de Kosova'nın başkenti Priştine'deki Alaudin Medresesinde, üniversite eğitimini ise 1984'te Saraybosna İslami İlimler Fakültesinde tamamladı.

Üniversite eğitimi sonrası Çegran köyü camisinde muallim ve imamlık görevinde bulunan Fetahu, Üsküp İsa Bey Medresesinde 10 yıl öğretmen olarak görev yaptı.

1994 yılında İslam Birliği İslami İlim ve Kültür Daire Müdürü olarak seçilen Fetahu, 2001 yılında bugünde kadar devam ettirdiği Gostivar Müftülüğü görevine seçildi. 15 yaşında hafız olan Fetahu, lise eğitiminden itibaren İslam alanında farklı yazılar kaleme aldı.