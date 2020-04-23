Kuzey Makedonya "farklı" ramazana hazır

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri),Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayında camilerin toplu ibadet için kapalı kalmaya devam etmesi kararı aldı.
Mübarek ay boyunca her gün öğle namazının ardından imkanlar dahilinde cami dışına da duyulacak şekilde mukabele okunacağı belirtildi.
Osmanlı'dan kalma mukabele geleneğinin güçlü şekilde devam ettirildiği başkent Üsküp'teki tarihi Dükkancık Camisi ile Türkçe vaaz ile hutbe geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü Murat Paşa Camisi imam ve vaizleri, AA muhabirine "farklı ramazanı" değerlendirdi.
Dükkancık Camisi İmamı Abdülkerim Ebibi, bu seneki ramazan ayının geçen senelere kıyasla biraz daha farklı ve buruk geçeceğini belirterek, "Allah bu mübarek ramazan ayını bize her sene gönderiyor. İnsanlar için bir fırsat, İslam ümmeti için bir fırsat. Fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmeyi nasip etsin inşallah." diye konuştu.
Ramazanı ramazan yapanın, içinde bulundurduğu Kadir Gecesi olduğuna dikkati çeken Ebibi, ramazan ayının çok boyutlu bir hediye olduğunu ve bu hediyeye çok farklı bir perspektiften bakılması gerektiğine vurgu yaptı.
Ebibi, yıllardır devam ettirdikleri mukabele geleneğini bu yıl da sürdüreceklerini ve sosyal medyadan da canlı yayınlayacaklarını söyledi.
Ramazan ayının özeleştiri ve muhasebe ayı olduğunun altını çizen Ebibi, "İslam ümmeti daralmıştı. Ramazan bize bir ferahlık getirecektir inşallah, bir çıkış olacaktır." dedi.
- "Ezanlar okunmaya devam ediyor"
Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi Süleyman Baki de başta Kuzey Makedonya Müslümanları olmak üzere bütün Balkan Müslümanları ve bütün İslam coğrafyasının ramazan ayını tebrik etti.
Bu yıl farklı bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Baki, "Salgın sebebiyle hayatımızın değişik alanlarında farklı uygulamalar var. Hem ticari anlamda hem iktisadi anlamda hem aile ortamında dikkat edilmesi gereken kurallar söz konusu. Haliyle 11 Mart itibarıyla Makedonya'da salgının başlamasıyla Kuzey Makedonya İslam Birliği ve Üsküp Müftülüğü kararlar aldı. Camiler toplu ibadete kapatıldı. Elhamdülillah ezanlar okunmaya devam etti ve bugün de devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı ile ilgili Üsküp Müftülüğünün ve cami mütevelli heyetinin toplantılar yaptığını söyleyen Baki, teravih namazlarının cemaatle kılınmayacağını da sözlerine ekledi.
,Seyyid Emin
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