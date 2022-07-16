Kuzey Makedonya'da işlemeleriyle ünlü camisi

AA

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrini ikiye bölen Pena Nehri'nin yakınında bulunan camiye, duvarlarındaki süslemelerden dolayı Alaca Cami adı verildi. Cami, aynı zamanda Paşa Camisi olarak da biliniyor.

AA'nın haberine göre 15. yüzyılda Hurşide ve Mensure isimli kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak yaptırdığı rivayet edilen caminin içi ve dışı, göz alıcı işlemelerle süslü.

Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevlisi Mustafa Tarık Koca, Kalkandelen şehrindeki Osmanlı mirası Alaca Cami'nin zarafetiyle bölgedeki ender tarihi yapılardan biri olduğunu söyledi.

Tarihi yapının özellikle süslemeleriyle dikkati çektiğini dile getiren Koca, "İki kız kardeş yaptırdığı için çok süslemesi var. Tarihi süreç içinde hasar gördüğü kayıtlarda geçiyor. 19. yüzyılda hasar görmesi nedeniyle Osmanlı beylerinden Abdurrahman Paşa tarafından tadilattan geçirildi. Balkanlar'da nadide bir mimari yapıya sahip eşsiz bir güzelliktedir" dedi.

Türkiye ve farklı ülkelerden insanların bu güzelliği ziyaret etmek için geldiğini vurgulayan Koca, "Süslemeleri, hat sanatları ve diğer özellikleriyle çok nadide bir eserdir. Büyük ilgi görüyor" ifadesini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​