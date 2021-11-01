Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev istifa etti

Kuzey Makedonya dün yapılan yerel seçimlerin ikinci turu için oylama sürecinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.
Zaev, "Başbakan ve SDSM genel başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.
Yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı rakiplerini tebrik eden Zaev, partinin bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti.
Zaev, seçim kampanyası sırasında, SDSM'nin Üsküp Belediye Başkan adayı Petre Şilegov'un seçimleri kazanamaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.
KUZEY MAKEDONYA'DA YEREL SEÇİMLER
Resmi olmayan sonuçlara göre, Şilegov'un rakibi bağımsız aday Danela Arsovska, Üsküp Belediye Başkanlığı yarışını önde götürüyor.
Bu turda 45 belediye başkanını belirlemek üzere 1 milyon 353 bin 990 seçmen, kurulan 2 bin 481 sandıkta yerel saatle 07.00'den 19.00'a kadar oylarını kullandı.
Kuzey Makedonya Devlet Seçim Kurulu (DİK) tarafından yapılan açıklamada, saat 18.30'a kadar seçmenlerin yüzde 48,88'inin (633 bin 144 seçmen) oy kullandığı kaydedildi.
İlk turda 34 belediyenin başkanı belli oldu. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 22 belediye, iktidar partisi SDSM 9, koalisyon ortağı Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise 3 belediye kazandı.
Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu 17 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!