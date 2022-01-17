Kuzey Kore’den 2 yeni füze denemesi

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin yeni bir deneme daha gerçekleştirdiği bildirildi.
Japonya hükümeti Pyongyang'ın bugün 2 yeni füze ateşlediğini duyurdu. Pyongyang'taki Sunan Havaalanı bölgesinden havalandığı tahmin edilen füzelerin yerel saat ile 08.49 ve 08.52 sıralarında fırlatıldığı belirtilirken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.
JAPONYA HÜKÜMETİNDEN KINAMA
Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ifade eden Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, detaylı incelemelerin sürdüğünü söyledi. Kishi, füzelerin normal bir yörüngeyi takip etmeleri halinde yaklaşık 300 kilometre uçtuğunun tahmin edildiğini ifade ederken, maksimum irtifanın ise 50 kilometre olarak değerlendirildiğini belirtti.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida hükümet kurmaylarına halka doğru bilgi verme, deniz ve havayolu seyir güvenliğini sağlama ve beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olma talimatı verirken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerini "son derece üzücü" olarak niteledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da füze denemesini kınayarak, Kuzey Kore'nin eylemlerinin Japonya, bölge ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Matsuno, herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını da sözlerine ekledi.
KUZEY KORE FÜZE DENEMELERİNE HIZ VERDİ
Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 3 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin test edildiği açıklanmıştı.
14 Ocak tarihinde bir denemeye daha imza atan Pyongyang, ülkenin demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik bir tatbikatın parçası olarak 2 füze ateşlendiğini doğrulamıştı. Son deneme, Kuzey Kore'nin bu ayki dördüncü füze testi olarak kayıtlara geçti.
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