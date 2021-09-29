Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu

Kuzey Kore, Salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Resmi medyada yer alan habere göre yeni füze, ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri'.
Kuzey Kore silahı 'stratejik silah' olarak tanımladı. Genelde bu nükleer özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, "Bu silah sisteminin gelişimi, ülkenin kendini savunabilme becerilerini her açıdan arttırdı" dedi.
Son füze denemesi, bir ay içinde Pyongyang'ın yaptığı üçüncü füze denemesi oldu. Ülke daha önce yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denemişti.
Hipersonik füze nedir?
Hipersonik füzeler, normal füzelere kıyasla çok daha hızlı ve çevikler. AFP haber ajansına göre bu da füze savunma sistemlerinin, bu tip füzeleri engellemelerini zorlaştırıyor.
KCNA, denemeyle "füzenin navigasyonel kontrolü ve sabitliğinin onaylanmış olduğunu" söyledi.
Düşünce kuruluşu Carnegie Endowment Uluslararası Barış biriminde görevli araştırmacı Ankit Panda, şu aşamada füzenin 'net becerilerini' değerlendirmenin zor olduğunu söyledi ama "muhtemelen geleneksel balistik füzelere karşı tasarlanan füze savunma sistemlerini oldukça zorlayacaktır" dedi.
Yeni silahla beraber Kuzey Kore, füzeler için ilk defa yakıt ampulünü de devreye sokmuş oldu. Panda bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.
Korea Times gazetesine göre füze ampulü, "füze atışına hazırlık için gereken süreyi azaltıyor ve silahı, fırlatmadan önce yakın enjeksiyonu gerektiren geleneksel füzelere kıyasla, en az katı yakıt füzeleri kadar hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyor.
Panda, "Bu da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze gücünü kriz durumunda daha hızlı reaksiyon gösterecek hale getiriyor ve alanda yakıt doldurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor" dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak ayı başındaki bir toplantıda bilim insanlarının "süzülen hipersonik savaş başlıklarının gelişimi için araştırmaları tamamladıklarını" söylemişti. Salı günkü test, yeni sistemin ilk denemesi oldu.
Panda, Kim Jong-un Ocak ayında bu gelişimin işaretlerini vermesine rağmen, bu denemenin füzelerle ilgili hırslarına hız kazandırdığı anlamına geldiğini de ifade etti.
Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında neler biliniyor?
Kuzey Kore'nin son denemesi bu ay içinde gerçekleştirilen üçüncü deneme oldu. Bu da, Pyongyang'ın silah sistemini güçlendirdiğine işaret ediyor.
Bir gün önceki test atışından sonra Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi, "ülkenin, kendini savunabilmesi ve güvenliğin, huzurun sağlanabilmesi için ulusal savunma sistemi oluşturduğunu" söyledi.
Kuzey Kore, sıklıkla Güney Kore'yi askeri faaliyetleri konusunda iki yüzlü davranmakla suçluyor.
Güney Kore de kısa bir süre önce denizaltından balistik füze fırlatan sistemini test etmişti. Bu denemenin Kuzey Kore'nin 'provokasyonlarına' karşı caydırıcı etki olarak gerekli olduğu belirtilmişti.
Kuzey Kore'ye nükleer silah gelişimini durdurmaları çağrısı yapan ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Pyongyang ile ilişkisi gerilimli.
Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları nedeniyle 35 yıl sömürgesi olduğu Japonya ile de ilişkileri de iyi değil.
Pyonyang ise bu test atışlarıyla tüm uyarılara rağmen, kendilerini savunma amacıyla ihtiyaç duyduklarını söyledikleri yeni silah sistemleri geliştirmeye devam edeceğini kanıtlamış oluyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu/kuzey-kore-yeni-tip-hipersonik-fuze-denemesi-yaptigini-duyurdu-3205416
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!