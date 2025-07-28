Kuzey Kore Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Kore’de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +850 Kuzey Kore’nin uluslararası telefon kodu +850’dir. Ancak bu kod üzerinden ülke ile doğrudan iletişim kurmak oldukça sınırlıdır. Bireysel kullanıcılar için uluslararası aramalar büyük ölçüde yasaklıdır ve yalnızca devlet tarafından izin verilen kurumlar ya da diplomatik temsilcilikler belirli aramalar yapabilir. Ülkede mobil telefon hizmetleri de ciddi denetim altındadır. Yabancıların kullanımı için özel hatlar tanımlanabilirken, bu hatlar iç iletişime kapalı olabilir. 2013 yılında başlatılan Koryolink adlı operatör ile vatandaşlara sınırlı mobil hizmet sağlanmaktadır. Ancak bu hizmetler dış dünya ile iletişimi kapsamaz.

Plaka Kodu: Renk ve Rakam Sistemine Dayalı Yapı Kuzey Kore'de araç plakaları, klasik anlamda harf ve rakam kombinasyonlarıyla değil; renk, sayı dizilişi ve amaca özel tasarımlarla ayrılır. Örneğin:

REKLAM advertisement1

Özel şahıslara ait araç plakaları genellikle siyah zemin üzerine beyaz rakamlarla yazılır.

Devlet kurumlarına ait araçlar için beyaz zemin üzerine mavi rakamlar tercih edilir.

Askeri araçlar yeşil veya kahverengi zeminli plakalara sahiptir.

Yabancı ülke diplomatlarına tahsis edilen araçlarda kırmızı zeminli, özel harf kodları içeren plakalar bulunur. Bu sistemde “il kodu” gibi bir yapı bulunmaz, ancak rakam dizilişleri ve renk kombinasyonları, aracın türünü ve kullanım amacını tanımlar. Plakaların tasarımı, vatandaşın statüsünü ve kullanım iznini de ima eder. Para Birimi: Kuzey Kore Wonu (KPW) Kuzey Kore’nin resmi para birimi Kuzey Kore Wonu’dur (ISO kodu: KPW). Ülkede Wonu’nun resmi ve iki farklı versiyonu mevcuttur: biri yerli halkın kullanımına yönelik, diğeri ise yabancıların veya diplomatik misyonların kullanımı için sınırlı yerlerde geçerli olan versiyondur. Bu uygulama ile ülke içinde dövizle alışveriş yapılması engellenmiştir. Ayrıca ülke genelinde para birimi üzerinde sıkı bir devlet kontrolü vardır. Döviz alışverişi yasaklıdır ve kara borsa dışında başka yollarla yabancı para kullanımı mümkün değildir. Bankacılık sistemi neredeyse tamamen içe kapalıdır. İnternet Alan Adı Uzantısı: .kp Kuzey Kore’nin ülkeye özel internet alan adı uzantısı “.kp” şeklindedir. Bu alan adları, devletin çok sıkı kontrolü altındadır ve yalnızca izinli devlet kurumları, bazı resmi medya organları veya rejime bağlı kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ülkede internet kullanımı da son derece sınırlıdır. Halka açık internet erişimi yok denecek kadar azdır. Yerli halk yalnızca Kwangmyong adlı kapalı bir intranet sistemine erişim sağlayabilir. Bu sistem, dış dünya ile bağlantılı olmadan yalnızca devlet tarafından izin verilen içeriklere ulaşmayı sağlar.

Kuzey Kore’nin iletişim, ulaşım, para ve dijital sistemleri ülkenin genel kapalı yapısıyla paralel olarak gelişmiştir. Devletin tüm bu alanlardaki denetimi çok katıdır ve bireysel özgürlükler minimum düzeydedir. Uluslararası normlardan büyük oranda ayrılan bu yapı, Kuzey Kore’yi diğer ülkelerden farklı ve çoğu zaman izole kılan en temel özelliklerden biridir.

ÖNERİLEN VİDEO