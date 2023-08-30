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        Haberler Dünya Kuzey Kore'nin 'nükleer' uyarısına karşı 3 ülkede tatbikat

        Kuzey Kore'nin 'nükleer' uyarısına karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'den tatbikat

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve müttefiklerinin adımlarının Kore Yarımadası'nı nükleer savaş tehlikesi bulunan dünyanın en istikrarsız suları haline getirdiğini ve deniz kuvvetlerinin ülkesinin nükleer caydırıcılığının bir parçası olacağını söyledi. ABD, Japonya ve Güney Kore ise bölgede üçlü bir füze savunma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:16
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        • 1

          Kim, Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, rakip ülke faaliyetlerine ve nükleer silahlanmaya ilişkin açıklamada bulundu.

        • 2

          Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret eden Kim, ABD öncülüğündeki "düşmanca" faaliyetlerin Kore Yarımadası'nda "nükleer savaş tehdidiyle" istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

        • 3

          Kim, orduya "rakiplerin ülkeyi işgal etme planlarına karşı her daim çatışmaya hazır olma" çağrısında bulundu.

          Ordudaki her birime yeni silahlar verileceğine işaret eden Kim, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası" olacağının altını çizdi.

        • 4

          "Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatı

          ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de Kuzey Kore kaynaklı tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

        • 5

          Söz konusu ülkeler Pasifik'teki güvenlik tehditlerine çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü vermişti.

        • 6

          Güney Kore ve ABD, 21 Ağustos'ta başlayan ve 11 gün sürmesi planlanan "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" adlı ortak askeri tatbikata devam ediyor.

        • 7

          Kuzey Kore devlet medyasında söz konusu askeri tatbikatın, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.

        • 8

          * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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