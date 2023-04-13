Kuzey Kore'nin füze tatbikatı Japonya'da alarma neden oldu

Kuzey Kore’nin yaptığı füze tatbikatı sonrasında Japonya alarma geçti. Kuzeydeki Hokkaido adasında siren sesleri duyulurken, hükümet acil durum ilan etti.

Halka sığınaklara gitme çağrısı yapan yetkililer, daha sonra acil durum ilanını kaldırdı.

Başbakan Fumio Kishida, füzenin Japonya topraklarına düşmediğini söyledi.

Japon yetkililer erken uyarı sisteminde herhangi bir hata olmadığını, Hokkaida’da halka yapılan çağrının yerinde olduğunu belirtti.

Sahil güvenlik, füzenin denize düştüğünü duyurdu.

Kuzey Kore, bu yıl füze tatbikatını sıklaştırdı.

Pyongyang yönetimi, Güney Kore ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikatlara da tepki gösterdi.

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, AFP'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü gerçekleştirdiği tatbikatlarında “muhtemelen katı yakıt kullanan yeni bir tür balistik füze ateşlediğini” iddia etti.

AFP’nin aktardığına göre Pyongyang’ın bilinen kıtalararası füzelerinin tamamı sıvı yakıtlı. Ancak karadan veya denizaltılardan fırlatılabilen katı yakıtlı ICBM füzeler ise Devlet Başkanı Kim Jong Un'un istekleri arasında.

Bu tür füzelerin depolanması ve taşınması daha kolay olduğu kadar hızı da yüksek. Dolayısıyla tespit ve imha edilmesi de daha zor.

ABD ise Kuzey Kore’nin “uzun menzilli balistik füze” olarak tanımladığı füzelerin tatbikatını “şiddetle kınadı”.

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