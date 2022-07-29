Kuzey Kore'nin First Lady'si gözyaşlarını tutamadı

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Kuzey Kore'de 1950-1953 Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ile eşi First Lady Ri Sol-ju da katıldı. Etkinlikte Kuzey Kore lideri savaş gazilerine hitap eden "Silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazırdır" dedi.

Ancak Kim'in konuşmasından çok, Kim Jong-un'un eşi First Lady Ri Sol-ju'nun ağladığı anlar gündem oldu. O anlar canlı yayında televizyonda gösterildi.

Görsel: Associated Press

EŞİNİN HASTA OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ri Sol-ju, eşi Kim'e çoğunlukla sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik ediyor.

Sol-ju 2021 yılında uzun süredir medyada görülmemiş, hasta olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Şubat ayında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi, aylar sonra ilk kez katıldığı bir tiyatro gösterisinde görülmüştü.