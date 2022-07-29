Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kuzey Kore'nin First Lady'si gözyaşlarını tutamadı - Dünyadan Haberler

Kuzey Kore'nin First Lady'si gözyaşlarını tutamadı

Kuzey Kore'nin First Lady'si Ri Sol-ju, Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü etkinliğinde, Ulusal Marşı söylerken kocası Kim Jong-un'un yanında gözyaşlarını tutamadı. O anlar canlı yayında televizyonda gösterildi.

29.07.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore'nin First Lady'si gözyaşlarını tutamadı - Dünyadan Haberler
Kuzey Kore'nin First Lady'si gözyaşlarını tutamadı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kuzey Kore'de 1950-1953 Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ile eşi First Lady Ri Sol-ju da katıldı. Etkinlikte Kuzey Kore lideri savaş gazilerine hitap eden "Silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazırdır" dedi.

Ancak Kim'in konuşmasından çok, Kim Jong-un'un eşi First Lady Ri Sol-ju'nun ağladığı anlar gündem oldu. O anlar canlı yayında televizyonda gösterildi.

Görsel: Associated Press

EŞİNİN HASTA OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ri Sol-ju, eşi Kim'e çoğunlukla sosyal hayatında, iş gezilerinde ve askeri gezilerinde eşlik ediyor.

Sol-ju 2021 yılında uzun süredir medyada görülmemiş, hasta olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Şubat ayında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi, aylar sonra ilk kez katıldığı bir tiyatro gösterisinde görülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kuzey Kore liderinden nükleer uyarısı!
Kuzey Kore liderinden nükleer uyarısı!
Kuzey Kore'den Ukrayna'ya tehdit gibi uyarı
Kuzey Kore'den Ukrayna'ya tehdit gibi uyarı
Kuzey Kore'den G7 ülkelerine rest: Geri adım atmayacağız
Kuzey Kore'den G7 ülkelerine rest: Geri adım atmayacağız
Kuzey Kore'den Batı'ya tehdit
Kuzey Kore'den Batı'ya tehdit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.