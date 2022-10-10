KCNA/REUTERS K

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin son birkaç hafta içinde yaptığı füze denemelerinin "Güney Kore’ye karşı bir nükleer saldırının tatbikatı" olduğunu duyurdu.

Pyongyang yönetimi, 25 Eylül’den bu yana ABD ve Güney Kore’nin bölgede yaptığı tatbikatlara misilleme olarak yedi ayrı füze denemesi yaptı.

Devlet medyası, bugün füzelerin nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlandığını iddia eden kapsamlı haberler yayımladı.

Haberlerde ordunun füzelere taktik nükleer savaş başlıkları yükleme tatbikatı yaptığı belirtildi.

Bu savaş başlıkları, cephede kullanılmak üzere geliştirilen kısa menzilli silahlar.

Bu haberlerde ayrıca başarılı bir şekilde, Güney Kore’nin askeri üsleriyle limanlarının ve havalimanlarının vurulması tatbikatının yapıldığı ve bunların ABD ile Güney Kore’ye bir uyarı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un denemeleri “sevk ve idare ederken” çekilen fotoğraflarını yayımladı.

KCNA/REUTERS

Bu arada Amerikan ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore’nin yakında, 2017’den bu yana ilk kez nükleer silah denemesi yapabileceğini öne sürdü.

Uzmanlar ayrıca denemelerde Pyongyang’ın füzelere monte edilebilen bir cihazı patlatabileceğini söylüyor.

Kuzey Kore geçtiğimiz ay, ülkenin "nükleer veya nükleer olmayan bir tehditle" karşı karşıya kalması halinde orduya düşmanın komuta merkezlerine “otomatik” olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veren bir yasa geçirmişti.

KCNA, bu yasanın ülkenin nükleer silah politikasını “geri dönülmez” bir noktaya taşıdığını duyurmuştu.

Kuzey Kore bu yıl füze denemelerine hız verdi. 2022’de şimdiye kadar 40’dan fazla deneme yapıldı. Daha önce hiç, bir yıl içinde bu kadar çok deneme yapılmamıştı.

Denemelerin çoğu son iki hafta içinde kısa menzilli füzelerle yapıldı. Füzeler Kuzey Kore ile Japonya arasındaki denize düştü.

Kuzey Kore geçen hafta da Japonya üzerinde 10 bin kilometre yüksekliğe ulaşan orta menzilli bir balistik füze denemişti.

Bu denemelerin bazıları trenlere ve araç konvoylarındaki rampalardan yapıldı.

Uzmanlar, bir saldırı durumunda seyyar rampaların vurulmasının çok daha zor olacağına dikkat çekiyor.

25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılan denemeler ABD’nin nükleer yakıtla çalışan Ronald Reagan uçak gemisini Kore Yarımadası açıklarında konuşlandırıp Güney Kore ve Japonya’yla ortak tatbikat yapmasına misilleme niteliği taşıyor.

Uzmanlar, Mayıs’ta göreve gelen yeni Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol’ün Pyongyang’a karşı daha “şahin” bir politika izlediğini ve ABD’yle daha yakın ilişkiler kurmayı amaçladığını belirtiyor.