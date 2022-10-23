Kuzey Kore liderinin hayatı tehlikede mi?

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Radio Free Asia'nın haberine göre, Kore yarımadasında ve ülkede artan gerilim sebebiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatının tehlike altında olduğu iddia edildi. Kuzey Kore, son haftalarda Japonya üzerinden de olmak üzere bir dizi füze denemesi gerçekleştirdi, bu füze denemeleriyle Kore yarımadasında gerilim arttı. Haberde, bu sebeple ülke çapında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ifade edildi.

SUİKAST İDDİASI Diğer yandan, yönetim içinde Kuzey Kore lideri Kim'e sadakatin azalması nedeniyle Kim'e suikast düzenleneceği endişeleri arttı. Bu nedenle Kuzey Kore polisine Kim'in korumasını artırma ve güvenlik önlemlerini sıkılaştırma talimatı verildi.

2017'DEN BU YANA İLK KEZ Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı. ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.