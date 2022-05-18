Kuzey Kore lideri tepki gösterdi: Mücadele yetersiz!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkede geçen hafta ilk kez tespit edilen koronavirüs vakalarıyla mücadelede yetkililerin 'yetersiz' olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
Ülkede 232 bin 880 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiği rapor edilirken, kaç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmedi.
İktidardaki İşçi Partisi'nin bir politbüro toplantısına başkanlık eden Kim, salgınla mücadelede devlet kapasitesindeki yetersizlikten bahsetti ve krizle başa çıkmada karmaşıklığın arttığını söyledi.
İlk koronavirüs vakasının geçen hafta tespit edildiği Kuzey Kore'de 1 milyon 72 bin kişi yüksek ateş belirtisi şikayetiyle başvuruda bulundu, 62 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede kitlesel aşılama henüz başlamadı, test kapasitesinin de sınırlı olduğu düşünülüyor.
KİM JONG UN ORDUYA EMİR VERDİ
Kuzey Kore Devlet Medyası'nın (KCNA) haberine göre, ülkede salgınla mücadelede için yoğun bir çaba harcanıyor. KCNA ayrıca, yetkililerin ve araştırmacıların etkili tedavi yönetiminin bulunması için çabalarını hızlandırdığı belirtti, çalışmalara yönelik ayrıntı verilmedi.
Salgınla mücadele kapsamında, Kuzey Kore'de 3 bin askeri tıp personeli göreve çağrıldı. KCNA, çok sayıda askeri personelin çalıştığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Güney Kore, Kuzey Kore'ye destek amaçlı tıbbi malzeme göndermeyi teklif etti, ancak Kuzey Kore henüz yanıt vermedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!