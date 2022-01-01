Kuzey Kore liderinden şaşırtan konuşma

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dün yaptığı konuşmada ülkenin ciddi bir 'ölüm kalım savaşıyla' karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kim, bundan önceki yıl sonu konuşmalarında daha çok Güney Kore ve ABD ilişkileri, nükleer silahlanma gibi konulara ağırlık vermişti. Ancak Kuzey Kore devlet medyasında yayınlanan konuşmaya göre Kim, ABD'den özel olarak bahsetmedi, yalnızca 'dış ilişkiler' konusundaki tartışmalara geçici bir atıfta bulundu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre konuşmanın ana odak noktası, pandeminin de etkisiyle artan ekonomik kriz ve açlıktı. Kim, ülkenin ciddi bir ölüm kalım savaşı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, pandemi ile birlikte yaşanan gıda krizi olası açlık riskine değindi ve radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.

Kuzey Kore lideri, geçtiğimiz baharda da yaptığı bir konuşmada da ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini belirterek durumun 90’lardaki kıtlık ve açlık krizinin yaşandığı döneme benzetmişti.