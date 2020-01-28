Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un halası 6 yıl sonra ortaya çıktı, kocasını öldürten yeğeniyle yan yana oturdu

KCNA Kim Kyong Hui, Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un iki koltuk sağında görülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un halası Kim Kyong-hui, kocasının vatana ihanet suçlamasıyla öldürülmesinden altı yıl sonra kamuoyunun önüne çıktı. Kim Kyong-hui, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan bir etkinliğe kocasının idam emrini veren Kim Jong-un'la birlikte katıldı.

Eski Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song-thaek'in, 12 Aralık 2013'te kurşuna dizildiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayımladığı bir fotoğrafta, Kim Kyong-hui'nin Pyongyang'daki etkinlikte Kim Jong-un ve karısının yanında oturduğu görülüyor. Kim Kyong-hui'nin adı üst düzey yetkililerinin adlarının olduğu protokol listesinde de yer aldı.

'Sürgünde olduğu ya da öldürüldüğü sanılıyordu'

NK News sitesinin editörü Oliver Hotham, Kim'in halasının yeniden ortaya çıkışının sürpriz olduğunu belirterek "Birçok Kuzey Koreli gözlemci, Kim Kyong-hui'nin sürgüne gönderilmiş, hatta kocası gibi öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu" dedi.

Kuzey Kore liderinin yanında oturmasının Kim Kyong-hui'nin nüfuzunu koruduğu ya da muhtemelen bir danışman olarak geri kazandığı anlamına geldiğine dikkat çeken Hotham, "Bu aynı zamanda bize Kuzey Kore'nin ne kadar acımasız ve tuhaf bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, Kim Kyong-hui, kocasının infaz emrini veren adamla yan yana oturuyor" diye konuştu.

Kim Kyong-hui ve kocası Chang Song-thaek, Kuzey Kore liderinin dokuz yıl önce iktidara geldiği dönemde devlet yönetiminde önemli bir ağırlığa sahipti. Kuzey Kore uzmanlarına göre Chang, akıl hocası olarak Kim'e en yakın kişilerden biriydi.

Toplantıdan çıkarıldı, kurşuna dizildi

Ancak Kim babasının yerine geçtikten iki yıl sonra bir toplantı sırasında askerler eşliğinde salondan çıkarıldı. Ertesi gün yayımlanan resmi açıklamada, Chang'ın Kuzey Kore liderini devirmeye çalıştığını itiraf ettiği ve hemen idam edildiği bildirildi.

O dönemde Kim'in eniştesini kendisine tehdit olarak gördüğü için öldürttüğü yorumları yapılmıştı.