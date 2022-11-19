Kim, dünyadan gizlediği kızını ilk kez gösterdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de balistik füze (ICBM) fırlattığını duyurmuştu.
Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 11.23'te füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69 dakika kalan ve yaklaşık 1000 kilometre seyreden füzenin 6 bin kilometre irtifaya erişebildiği kaydedilmişti.
İLK KEZ VARLIĞI DOĞRULANDI
Kuzey Kore liderinin denemeyi canlı takip ettiği ülkenin resmi ajansı KCNA tarafından da görüntülerle doğrulandı. Ancak en büyük sürpriz, Kim'in varlığı hiçbir zaman kamuoyu tarafından doğrulanmayan kızıydı.
KCNA, birçok fotoğrafta Kim'in yanında görülen kızının adını açıklamadı.
ABD merkezli Stimson Center'da Kore uzmanı olan Michael Madden, Associated Press'e bunun dünyaya karşı bir rahatlık mesajı olduğunu söyledi. Madden konuya ilişkin "Bu, gördüğümüz ilk gözlemlenen olay. Bu son derece önemli ve belirli bir rahatlık derecesini temsil ediyor" diye konuştu.
BABASINDAN SONRAKİ KUZEY KORE LİDERİ OLABİLİR
Kim'in ikisi kız olmak üzere üç çocuğu olduğuna inanılıyor. Bazı gözlemciler ulusal kutlamalar için çekilen görüntülerde çocukların görüldüğünü belirtse de bu resmi olarak kanıtlanmamıştı.
2013 yılında Kuzey Kore lideri ile arası iyi olan ABD'li basketbol yıldızı Dennis Rodman da The Guardian gazetesine o yıl Kuzey Kore'de tatil yaptığını ve Kim'in Ju Ae adında bir kız bebeği olduğunu ve bebeği kucağına aldığını söylemişti. Ju Ae'nin 12-13 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
Bu da uzmanlara göre onun dört ila beş yıl içinde liderlik için hazırlanmaya başlanacağı anlamına geliyor.
Madden "Bu, onun eğitileceğini gösterir. Liderlik için onu hazırlandığı anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda bir danışman veya teyzesi gibi kamera arkası oyuncusu da olabilir. Bunu anlamamız zaman alabilir" diye konuştu.
EN FAZLA FÜZE DENEMESİNİ BU YIL YAPTI
Pyonyang, bu yıl içinde 31 ayrı denemede ateşlediği en az 71 füze ile bugüne dek bir yıldaki en kapsamlı faaliyetini gerçekleştirdi.
5 Ocak'ta hipersonik füze denemesi yapan Kuzey Kore, bunun yeni teknoloji füzelerinin ikinci başarılı testi olduğunu ileri sürdü.
10 Ocak'ta karadaki hipersonik planör platformundan fırlatılan güdümlü füze, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) hedefi vurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzenin orta menzilli (700 km) "Hwasong-8" füzesi olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
15 Ocak'ta iki ayrı tren platformundan 2 adet kısa menzilli (430 kilometre) "KN-23" füzesi Japon Denizi'ndeki hedeflere ateşlendi.
25 Ocak'ta iki uzun menzilli füze, 1800 kilometredeki hedefleri vurdu.
30 Ocak'ta ateşlenen orta menzilli (4500 kilometre) "Hwasong-12" füzesi, alçak eğimde 800 kilometre menzile ulaşarak Doğu Çin Denizi'nde Güney Kore'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ilan ettiği bölgeye düştü.
27 Şubat'ta Doğu Denizi'ne ateşlenen bir başka güdümlü füze, 300 kilometre menzile ulaştı.
5 Mart'ta kıtalararası menzilli (15 bin kilometre) "Hwasong-17" füzesinin düşük kapasite ve menzilli bir denemesi yapıldı.
16 Mart'ta Japonya Savunma Bakanlığı, kıtalararası menzilli füze denemesi yapıldığını ancak füzenin fırlatılışının ardından parçalandığını bildirdi.
4 YIL SONRA İLK BAŞARILI KITALARARASI FÜZE DENEMESİ
24 Mart'ta Kuzey Kore, 4 yıl sonra ilk başarılı kıtalararası füze denemesini gerçekleştirdi. 6 bin kilometre irtifa ve 1080 kilometre menzile ulaşılan denemede, ülke ilk defa ABD topraklarına erişebilecek erimde bir kapasiteye ulaştı. Pyongyang yönetimi, füzenin yeni geliştirilen "Hwasong-17" olduğunu iddia derken, askeri uzmanlar bunun daha eski bir model ve uzun menzilli (1300 kilometre) "Hwasong-15" füzesi olduğu tahmininde bulundu.
16 Nisan'da doğu kıyısına doğru iki kısa menzilli (112 kilometre) taktik güdümlü füze ateşlendi.
4 Mayıs'ta orta menzilli (500 kilometre) güdümlü füze, Japonya'nın MEB ilan ettiği bölgenin dışındaki sulara düştü.
7 Mayıs'ta denizaltıdan ateşlendiği tahmin edilen kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne düştü.
12 Mayıs'ta Kuzey'in kısa menzilli üç balistik füze ateşlediğini bildiren Güney Kore, 25 Mayıs'ta Kuzey'in bir kıtalararası füze ile iki füze daha ateşlediğini duyurdu.
5 Haziran'da Kuzey Kore'nin 8 kısa menzilli füze ateşlediğini aktaran Japonya, 17 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin iki seyir füzesini denize ateşlediğini bildirdi.
25 Eylül'de Güney Kore, Kuzey'in Doğu Denizi'ne bir güdümlü füze ateşlediğini açıkladı. Deneme, ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan uçak gemisinin tatbikat için Seul'e gelmesinin ardından gerçekleşti.
28 Eylül'de rastgele güzergahlarda iki füze ateşlendi, 29 Eylül'de en az bir güdümlü füze fırlatıldı.
1 Ekim'de belirsiz sayıda güdümlü füzelerin ateşlendiği bildirilirken, 4 Ekim'de Kuzey Kore'den ateşlenen orta menzilli güdümlü füze, Japonya'nın üzerinden geçerek denize düştü.
6 Ekim'de belirsiz sayıda güdümlü füzelerin ateşlendiği bildirildi.
9 Ekim'de iki güdümlü füze fırlatılırken, 12 Ekim'de iki uzun menzilli füze, 2 bin kilometredeki hedefleri vurdu.
14 Ekim'de doğu kıyısına doğru kısa menzilli güdümlü füze ateşlendi.
28 Ekim'de doğu kıyısından güdümlü füzenin ateşlendiği bildirildi.
2 Kasım'da Kuzey Kore, bir günde farklı tiplerde 23 güdümlü füze ateşleyerek bir gün içindeki en kapsamlı denemesini yaptı. Füzelerden birisi, Kore Yarımadası'nın 167 kilometre açığında Seul'ün kontrolündeki Ulleung Adası yakınındaki uluslararası sulara düştü. Ada'da hava saldırısı sirenleri çalındı.
3 Kasım'da doğu kıyısından bir uzun menzilli, iki kısa menzilli güdümlü füze ateşlendi. Füzelerden biri Japonya'nın yakınından geçti.
5 Kasım'da Sarı Deniz'e (Batı Denizi) 4 kısa menzilli (130 kilometre) güdümlü füze ateşlendi.
8 Kasım'da en az bir güdümlü füze fırlatıldı.
18 Kasım'da fırlatılan kıtalararası güdümlü füze, 6 bin kilometre irtifa ve 1000 kilometre menzile ulaşarak, Japonya'nın MEB ilan ettiği bölgede denize düştü. Fırlatış, Kuzey Kore'nin bu yıl içindeki ikinci başarılı kıtalararası füze denemesi oldu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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