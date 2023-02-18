Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batısına ve Japon ulusal kara suları içerisine düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Kabine Ofisi, ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcileriyle, acil durum ekibi kurulduğunu ve olası hasar tespitinin araştırıldığını belirtti.

Japonya Savunma Bakan Yardımcısı İno Toşiro, basına yaptığı açıklamada, ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden uzun menzilli balistik füze fırlatıldığını teyit etti. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Ordumuz, ABD ile yakın işbirliği halinde tam hazırlık durumunu korumaktadır." ifadeleri kullanıldı.