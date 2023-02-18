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Kuzey Kore lideri Kim futbol maçını kızıyla izledi, saatler sonra füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore lideri futbol maçını kızıyla izledi, saatler sonra füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2011'de hayatını kaydeden babası Kim Jong-il'in doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen futbol maçını, kızı Ju-ae ile izledi. Öte yandan Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Giriş: 18.02.2023 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, 16 Şubat'ta başlayan, iki günlük ulusal bayram olarak kabul edilen Kim Jong-il'in doğum günü kutlamalarında, dün Kabine ile Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında futbol maçı yapıldı.

  • Medyaya servis edilen fotoğraflarda, Kim ve kızı Ju-ae'nin, aralarında Başbakan Kim Tok-hun ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkilileriyle tribünde maç izlediği görülüyor.

  • KCNA'nın haberinde, Ju-ae'den ismiyle değil, Kim'in "sevgili kızı" şeklinde bahsedildi. Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da maçı aynı tribünde izledi. Öte yandan Kim'in, 10 yaşlarında olduğu değerlendirilen kızının yanında sigara içtiği görüldü.

  • Söz konusu kareler dahil, altıncı kez medyada görülen Ju-ae, askeri olmayan bir etkinlikte ilk kez ortaya çıkmış oldu. Gözlemciler, futbol maçında aile fotoğrafı verilmesinin, Kim hanedanının "Paektu soyunun" meşruiyetini göstermeyi amaçladığını düşünüyor. 

  • Bu arada maç, Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığının 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

  • Öte yandan bu olaydan saatler sonra Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 17.20 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

    Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedildi.

  • Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batısına ve Japon ulusal kara suları içerisine düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Kabine Ofisi, ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcileriyle, acil durum ekibi kurulduğunu ve olası hasar tespitinin araştırıldığını belirtti.

    Japonya Savunma Bakan Yardımcısı İno Toşiro, basına yaptığı açıklamada, ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden uzun menzilli balistik füze fırlatıldığını teyit etti. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Ordumuz, ABD ile yakın işbirliği halinde tam hazırlık durumunu korumaktadır." ifadeleri kullanıldı.

  • Denemenin, dün Güney Kore'nin gelecek hafta içinde ABD ile ortak tatbikat düzenleyeceği planını, duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

    2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci olarak kayda geçti.

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