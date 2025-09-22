Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim, ABD'yi nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmeye çağırdı | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim, ABD'yi nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmeye çağırdı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kim, Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan meclisteki konuşmasında Güney Kore ile diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.

        "Dünya, ABD'nin diğer ülkeleri nükleer silahlarından vazgeçirmeye ve silahsızlanmaya zorladıktan sonra ne yaptığını çok iyi biliyor." ifadesini kullanan Kim, nükleer silahlarını asla bırakmayacaklarını ve yaptırımların kaldırılması karşılığında düşman ülkelerle ticaret konusunda müzakere yapılmayacağını belirtti.

        Kim, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk görüşmelerinden iyi anılarının olduğunu ancak Washington'ın nükleer silahsızlanmayla ilgili hayali saplantısından vazgeçmesi halinde ABD ile görüşmelere yeniden başlamamak için hiçbir nedenin bulunmadığını dile getirdi.

        REKLAM

        ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

        Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

        İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

        İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

        Washington yönetiminin en son 2020'de nükleer silahsızlanma görüşmelerini sürdürmek üzere yaptığı teklif de Pyongyang tarafından reddedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa