Kim, kripto paralarla füze fırlatıyor

Son dakika haberler: Kuzey Kore ile ilgili şok rapor! Kripto paralarla füze fırlatmışlar

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Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirmişti.

Son dönemde testlerini artıran Kuzey Kore'ye ilişkin hazırlanan raporda, ülkenin 2020 ile 2021 ortasına kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan milyonlarca dolarlık kripto para çaldığı belirlendi. Bu çalınan paralar ile de nükleer ve balistik füze programlarının finanse edildiği ifade edildi.

Blockchain firması Chainalysis, geçtiğimiz haftalarda hazırladığı raporunda da, 7 siber saldırı sonucunda 400 milyon dolara yakın kripto para çalındığı iddia edilmişti.

BM'nin 2019 tarihli raporunda da Kuzey Kore'nin siber suç ve silahlanmaya en az 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı ifade edilmişti.