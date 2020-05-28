Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu - Haberler

HABERTURK.COM / DHA

Kuzey Kore, mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi.

Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.

RFA'nın kaynağını gizli tuttuğu haberinde, 50'li yaşlarında bir çift ve 14 yaşındaki yeğeniyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Çiftin zorla konuşturulmaya çalışıldığı ve kolluk kuvvetleri tarafından şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Çift idam edilirken, 14 yaşındaki çocuğun tutuklandığı bildirildi.

İsmi gizlenen kaynak, "Özellikle olağanüstü tedbirlerin alındığı bu süreçte sınır güvenliği oldukça yüksek. Sınırlara yaklaşmak çok tehlikeli ve riskli" yorumunda bulundu.

Ryanggang bölgesinde yaşayan ikinci bir kaynak ise, çiftin ekonomik olarak zorluklar yaşadığını yeğenleri için de daha iyi olanaklar sunabilmek için Güney Kore'ye kaçmak istediklerini aktardı.

Öte yandan haberde, kaynakların güvenlik endişeleri sebebiyle kimliklerini gizli tuttuğu ifade edildi.