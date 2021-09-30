Kuzey Kore, Koreler arası iletişim hatlarının gelecek ay yeniden açılacağını duyurdu

Yonhap'ın haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin ikinci gün oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Kore ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Kim, ekim başında yeniden açılacak iletişim hatlarının taraflar arasında gerginleşen ilişkilerin geliştirilmesi için yapıldığı ve ilişkilerin geleceğinin Seul yönetimine bağlı olduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve savaş sonrası çıkmazdan ivedilikle kurtulma amacı güttüğünü vurgulayan Kim, Güney Kore'ye zarar verme amacında olmadıklarını ve Seul yönetiminin de kendilerinden zarar görme ve bunu caydırmaya yönelik düşüncelerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Kim ayrıca ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca politikasının Joe Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana hiç değişmediği ve ön koşulsuz görüşme yapma teklifinin "(ABD'nin) Düşmanca eylemlerini gizlemek için küçük bir numara" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise Kuzey Kore'ye verdiği yanıtta, "ABD'nin Kuzey Kore'ye düşmanca bir niyeti yoktur. Onlarla koşulsuz görüşmeye hazırız. Çağrımıza olumlu cevap vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore ve ABD arasında nükleer müzakerelerinin Ekim 2019'da kesilmesinden dolayı çıkmaza giren Koreler arası ilişkiler, Kuzey tarafının irtibat bürolarını havaya uçurmasının ardından durma noktasına gelmişti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong ise savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama konusunda kendilerinin de istekli olduklarını ancak bunun yapılabilmesi için "öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terk edilmesi gerektiğini" kaydetmişti.
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