DHA / HABERTURK.COM

Kuzey Kore, Kaesong kentinde sembolik olarak "elçilik" işlevi gören Kore-İrtibat Bürosu'nu dün imha etti. İmha anlarına ilişkin görüntüler ise Kuzey Kore Merkez Televizyonu'ndan yayınlandı.

Kaesong'daki "elçilik" olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve Güney Kore'nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu'nu dün, Kuzey Kore tarafından imha edildi. İmha sırasında meydana gelen patlama ile dünya basınının dikkati bölgeye çekildi. Kuzey Kore Merkez Televizyonu, binanın yıkılma görüntülerini anbean paylaştı.

'ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ' DEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi "düşman" olarak nitelendirmişti.

Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu'nu ise "işe yaramaz" olarak değerlendirerek, "Yakında çöküşüne tanık olacaksınız" demişti. Bu açıklamanın ardından Kuzey Kore, irtibat bürosunu hedef alarak imha etti. Binanın imhasının ardından bölgede gerginlik tırmandı.

İKİ KORE ARASINDA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi DMZ'ye asker göndermekle tehdit ederek, hükümetin askerden arındırılmış sınır bölgelerine ilerlemek konusundaki önerisinin gözden geçirildiği belirtilmişti.

Ordunun iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin vurgulandığı açıklamada, hükümet tarafından alınacak herhangi bir askeri adıma cevap verebilmek için hazırlık yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, askerden arındırılmış bölgelere tekrar dönülmesi ve sınır bölgesinin kaleye dönüştürülerek askeri tedbirlerin artırılması konusunda bir plan üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti.

GÜNEY KORE: İRTİBAT BÜROSU HAVAYA UÇURULDU

Öte yandan Seul yönetiminden yapılan açıklamada, sınırın Kuzey Kore tarafında yer alan irtibat bürosunun Kuzey Kore tarafından patlatıldığı belirtilmişti.

Kuzey Kore yönetimi de gelişmeyi doğrulayarak, binanın tamamen yok edildiğini ve Güney Kore ile tüm iletişim kanallarının kesildiğini açıklamıştı.