Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denedi, Güney Kore 'Deneme fiyasko' diyor

Güney Kore ordusu, Küzey Kore’nin kıtalararası bir balistik füze fırlattığını ancak füzenin uçuşunun ortasında kaybolduğunu açıkladı.
Bu, Pyongyang yönetiminin bu yıl içinde fırlattığı yedinci balistik füze oldu ve Kuzey Kore’nin yakında bir nükleer silah da test edeceği kaygılarının yaşandığı bir dönemde fırlatıldı.
Bölgedeki gerilimde, hem Güney hem de Kuzey Kore dün karşılıklı füze fırlatmışlardı.
Kuzey Kore ayrıca dün tek bir günde en çok sayıda füzeyi attı.
ABD ve Güney Kore şu anda şu ana kadarki en büyük ortak hava tatbikatlarını yapıyor. Kuzey Kore ise tatbikatı “agresif ve provokatif” olarak nitelendirerek eleştirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre Kuzey Kore bugün, yerel saatle 07:40 civarında uzun menzilli bir füze fırlattı. Bir kaynak BBC’ye fırlatılan füzenin kıtalarararası bir balistik füze olduğunu ifade etti.
Güney Kore Ordusu füzenin 760 kilometre yol aldığını ve 1,920 kilometre irtifaya çıktığını açıklarken, “fırlatmanın fiyaskoyla sonuçlandığının sanıldığı” ifade edildi.
Pyongyang aynı zamanda iki kısa menzilli balistik füze de fırlattı.
Japonya hükümeti de sabah saatlerinde ülkenin bazı kuzey bölgelerinde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları talimatı verdi.
Tokyo yönetimi, başta füzenin Japonya’nın üzerinden uçtuğunu açıkladı. Ancak daha sonra Savunma Bakanı Yasukazu Hamada “füzenin Japon adalarından geçmediğini, ancak Japon denizi üzerinde kaybolduğunu” vurguladı.
Başbakan Fumido Kishida da Kuzey Kore’nin füze denemelerini kınadı.
ABD ise füzelerin fırlatılmasının Kuzey Kore’nin komşuları ile uluslararası barış ve güvenliğe yönelttiği tehdidi gösterdiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü “Kore Cumhuriyeti ve Japonya’nın savunmasına yönelik taahhütlerimiz sarsılmaz” dedi.
Denemeler, Kuzey Kore’nin beş yıllık bir aradan sonra ilk kez Japonya üzerinden bir balistik füze fırlatmasından bir ay sonra gerçekleştirildi.
Bölgede gerilim artarken, Kuzey Kore bu yıl rekor sayıda füze denemesi yaptı.
Ambargolara karşın, Pyongyang 2006-2017 arasında altı nükleer deneme yaptı ve yedincisini yapmaya hazırlandığına inanılıyor.
Kuzey Kore, komşularını tehdit etmek ve ABD topraklarını bile vuruş menzilinin içine alabilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek askeri kapasitesini geliştirdi.
Dün yapılan füze denemelerinde aynı zamanda Pyongyang’ın fırlattığı balistik füzelerden biri ilk kez, iki Kore arasındaki tartışmalı deniz sınırı Kuzey Limit Çizgisini (NLL) de geçti.
Füze Güney Kore karasularının dışına düştü, ancak ilk kez bir Kuzey Kore füzesi sınırın bu kadar yakınına gitmeyi başardı.
Seul yönetimi ise buna, tartışmalı deniz sınırını aşacak şekilde savaş uçaklarının havadan yere attığı üç füzeyle karşılık verdi. Güney Kore dün toplam 23 füze fırlattı.
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Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denedi, Güney Kore 'Deneme fiyasko' diyor/kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denedi-guney-kore-deneme-fiyasko-diyor-3535433
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