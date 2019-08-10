Kuzey Kore 'kısa menzilli balistik füze' denemesi yaptı

Kuzey Kore, son haftalardaki beşinci bu tür denemesinde, denize iki füze fırlattı.

Güney Kore Ordusu, fırlatılan füzelerin kısa menzilli balistik füzeler olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Deneme doğrulanırsa, 11 BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geliyor.

Denemeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "çok güzel bir mektup" aldığını söylemesinden sonra yapıldı.

Trump, Kim'in ABD ve Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikattan çok mutsuz olduğunu söylemişti.

Son deneme hakkında neler biliniyor?

Füzeler, Güney Lamgyong Bölgesi'ndeki Hamhung kentinin yakınlarından fırlatıldı ve Kore Körfezi'nin doğusundaki, Doğu Denizi olarak da bilinen Japon Denizi'ne düştü.

Güney Kore Ordusu'nun açıklamasında, füzelerin 400 kilometre boyunca, 48 kilometrelik irtifada, ses hızının 6,1 katı hızla uçtuğu bildirildi.

Kuzey Kore, Trump ve Kim'in Haziran ayındaki görüşmelerinde, nükler silahlardan arınma görüşmelerine yeniden başlama konusunda uzlaşmalarından bu yana, bir dizi füze denemesi yaptı.

Güney Koreli yetkililere göre, Kuzey Kore yeni tipte bir kısa menzilli füzenin denemelerini yapıyor.