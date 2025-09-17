Habertürk
        Kuzey Kore: Japonya'nın Avustralya ile güvenlik işbirliğini güçlendirmesi tehlikeli | Dış Haberler

        Kuzey Kore: Japonya'nın Avustralya ile güvenlik işbirliğini güçlendirmesi tehlikeli

        Kuzey Kore yönetimi, Japonya'nın Avustralya ile güvenlik işbirliğini güçlendirmesini "tehlikeli bir askeri hamle" olarak değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:21
        Kuzey Kore''den "Japonya ve Avustralya" açıklaması
        Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore yönetimi, Tokyo-Canberra arasında son dönem "gelişen ilişkilere" tepki gösterdi.

        Haberde, Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Avustralya'nın "bölgede ortak caydırıcılığın güçlendirilmesinde" mutabık kaldığı ve ikili savunma projesi ihalesini sonuçlandırdığı anımsatıldı.

        Tokyo hükümetinin Avustralya ile güvenlik işbirliğini güçlendirme hamlesinin kınandığı belirtilen haberde, iki ülkenin bu adımının "tehlikeli bir askeri hamle" olduğu ifade edildi.

        Haberde, "Bugünün Asya'sı, Samurayların torunlarının yabancı güçlerle işbirliği yaparak Doğu'yu fethetme hamlesine en ufak bir hoşgörü göstermeyecek." denildi.

        Savaş gemisi ihalesi

        Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles ile 12'nci "2+2" formatı görüşmeleri kapsamında eylülde başkent Tokyo'da bir araya gelmişti.

        Görüşmede bakanlar, Tokyo-Canberra arası savunma teçhizatı ve siber alanlarında güvenlik işbirliğini artırma konusunda anlaşmıştı.

        Avustralya, donanmasına yeni savaş gemileri inşası için açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine vermişti.

        İhale kapsamında 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek. Bu gemilerden ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasına teslim edilecek.

        Geriye kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek. Yeni savaş gemileri, Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak.

