Kuzey Kore iki adet balistik füze fırlattı

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Kuzey Kore, balistik füze denemeleriyle Güney Kore ve Japonya'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Son zamanlarda füze denemelerini artıran Kuzey Kore, bugün iki kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

100 km yüksekliğe çıkan ve 350 km genişliğinde bir alanda etkili olan füzeler Japon Denizi'ne düşerken, Japonya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "Kuzey Kore'nin eylemleri tolore edilemez" ifadesini kullandı.

"MEŞRU MÜDAAFA"

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberinde, füze denemelerinin "düzenli ve planlı meşru müdafaa" olarak yapıldığı belirtilmişti.

Bu denemelerin, "Kuzey Kore'nin ve bölgenin güvenliğini ABD'nin doğrudan askeri tehditlerinden korumak" için yapıldığı ifade edilen haberde, söz konusu ABD tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğü vurgulanmıştı.

* Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.