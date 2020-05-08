Kuzey Kore, Güney'in askeri eğitim tatbikatını "provokasyon" olarak nitelendirdi

Kore (Kuzey) Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ismi açıklanmayan bir Kuzey Kore Savunma Bakanlığı sözcüsünün ifadelerine yer verildi.
Güney Kore’nin hava ve deniz unsurlarıyla 6 Mayıs Çarşamba günü iki ülkenin sınır bölgesindeki sularda tatbikat yaptığını bildiren sözcü, "Bu görmezden gelinemeyecek ciddi bir provokasyon ve bizden gerekli tepkiyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, tatbikatın, kasten iki ülkenin karşı karşıya gelmesine yönelik bir arayış olduğunu belirterek, "Son tatbikat, bizi bir kez daha düşmanların daima düşman olarak kaldığı gerçeğine uyandıran bir fırsat olmaya hizmet ediyor. Şimdi her şey 2018’deki Güney-Kuzey zirvesinden önceki noktaya geri gidiyor." ifadesini kullandı.
Sözcü, "Güney Kore ordusunun pervasız provokasyonun iki ülke arasında tarafların birbirine karşı düşmanca eylemleri durdurması yönünde imzalanan anlaşmayı inkar etmek olduğunu" savundu.
- Seul tatbikatın anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor
Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, tatbikatın başkentin 270 kilometre güneyindeki Gunsan bölgesinin batısındaki sularda icra edildiğini ve iki ülke arasında 19 Eylül 2018'de yapılan anlaşmaya uyduğunu kaydetti.
Anlaşmaya göre, iki ülke, Kore Yarımadası'nın Doğu Denizi'nde 80 kilometrelik, Batı Denizi'nde 135 kilometrelik alanı iki ülke askeri deniz unsurlarının kazara karşı karşıya gelmemesi için "deniz tampon bölgesi" olarak belirlemişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 2 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge’de (DMZ) bir askeri gözlem noktasına birkaç el ateş edildiği belirtilmişti.
Ardından Güney Kore tarafından ateşe karşı karşılık verilmişti. Seul yönetimi, Kuzey Kore’ye açılan ateşe tepki olarak açıklama yapılmasını talep etmişti.
Güney Kore savunma yetkilileri olayın akabinde, DMZ içinde yaklaşık 2,5 yıldır ilk kez karşılıklı ateş açıldığını duyurmuştu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2018'in nisan ve mayıs aylarında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, Eylül 2019'da da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
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