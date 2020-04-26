26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son günlerde sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kuzey Kore devlet radyosu tarafından aktif bir şekilde çalıştığı ifade edildi.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong Un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı.
Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği söylendi.
Öte yandan, haftalardır Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere değinilmedi.
CNN İDDİAYI ORTAYA ATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap ise Kim'in durumunun ciddi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil. Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong Un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuyla ilgili söylentilerin gerçekliği belirsizliğini korurken, Çin'den içinde doktorların da bulunduğu bir heyetin Kuzey Kore'ye gittiği öne sürülmüştü. ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.
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