Kuzey Kore devlet medyası Kim Jong-un’un 20 günden sonra ilk kez kamuya görüntü verdiğini bildirdi.

KCNA haber ajansı, Kuzey Kore liderinin bir gübre fabrikasının açılışında kurdele kestiğini aktardı.

BBC'nin haberine göre açılış sırasında alanda bulunan halk, Kim John-un’a sevgi gösterisinde bulundular.

Kuzey Kore medyası tarafından servis edilen habere göre Kim Jong-un açılışa katılımı, 11 Nisan’da katıldığı İşçi partisi Politbüro toplantısından sonra, ölümü üzerine çıkan spekülasyonların ardından ilk kez halkın karşısına çıkışı oldu.