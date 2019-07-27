Kuzey Kore, denize doğru iki adet kısa menzilli füze fırlattı

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, Perşembe günü sabah erken saatlerde doğu sahilinden denize doğru iki adet kısa menzilli füze fırlattı.
Bu, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kore yarımadasını Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya gelmesinden sonra gerçekleştirilen ilk füze denemesi oldu.
Haziran ayının sonunda Trump ve Kim, 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya gelmiş ve yarımadayı nükleerden arındırma çabalarına sadık kalma konusunda görüşmeler gerçekleştirmişlerdi.
Bu son füze denemesinin bu duruma nasıl bir etkisinin olacağı henüz bilinmiyor.
Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan Reuters'a açıklama yapan bir yetkili, füzelerin kıyı şehri Wonsan'dan fırlatılarak deniz üzerinde 430 kilometre mesafe ve 50 kilometre yükseklik kat ettiğini söyledi.
Bakanlık aynı zamanda Kuzey Kore'nin bölgedeki gerginliği azaltmada etkisi olmayan hareketler yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, en son gerçekleştirilen bu denemenin askeri bir tehlike taşıdığını vurguladı.
Güney Kore başkanlık sarayından füzelerin fırlatılmasından önce birtakım işaretler aldıkları, detaylı incelemenin ABD ile birlikte gerçekleştirildiği açıklaması geldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise bu denemenin Japonya'nın güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığını belirterek ABD ile yakın temas çalıştıklarını ifade etti.
Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen sene hızlanmış, Trump ile Kim Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı verilmemişti.
İki lider Şubat ayında da Hanoi'de bir araya geldi. Ancak bu görüşmeler de ABD'nin yaptırımları hangi hızda hafifleteceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca sonuçsuz kaldı.
Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD başkanı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!