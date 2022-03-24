Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze denemesi

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Kuzey Kore bu yılki 11. füze denemesini gerçekleştirdi.

Füzenin Japonya'nın ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, hükümet ayrıntılı bilgi toplamak üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

Japonya ve Güney Kore'den yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bilinmeyen yeni bir kıtalararası balistik füze fırlattığı belirtilirken, bunun 2017'den bu yana gerçekleştirilen en büyük deneme olduğu ifade edildi. ,

Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore lideri Kim'in kıtalararası balistik füze denemesiyle moratoryumu ihlal ettiğini söyledi ve kınadı.

Kuzey Kore en son füze denemelerini, 27 Şubat, 5 Mart ve 16 Mart'ta gerçekleştirmişti.

KITALARASI BALİSTİK FÜZE

5000km ve üzeri menzil aralığı olan bir sistemdir. Asgari 5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzelerdir. Ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

Erken modelleri hedefi tam vurmak konusunda yetenekleri kısıtlıydı bu yüzden genelde şehir gibi büyük hedefler için kullanılıyorlardı. Daha sonra hedefi isabet kabiliyeti artınca askeri hedeflere karşı kullanılmaya başlandı. İkinci ve üçüncü nesil tasarımlar isabet konusunda bayağı ilerlediği için en küçük hedeflere bile başarılı nokta atışı yapabildi.