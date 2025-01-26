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        Haberler Dünya Kuzey Kore'den füze denemesi | Dış Haberler

        Kuzey Kore'den stratejik seyir füzesi denemesi

        Kuzey Kore, son zamanlarda artırdığı füze denemelerine bir yenisini ekledi. Kuzey Kore devlet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre 25 Ocak Cumartesi günü stratejik seyir füzesi denemesi yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 00:38 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:38
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        Kuzey Kore'den füze denemesi
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        Kuzey Kore, son zamanlarda artan füze denemelerine bir yenisini ekledi. Kuzey Kore devlet medyasından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak Cumartesi günü stratejik seyir füzesi denemesi icra edildi.

        Füze denemesini Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un da takip etti.

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