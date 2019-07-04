Kuzey Kore'den ABD'ye suçlama: Washington düşmanca eylemlerinde kararlı

04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeyken Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı olmasından ve nükleer müzakerelere devam sözü verildiğinin açıklanmasından günler sonra, Kuzey Kore ABD'yi "düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı olmakla" suçladı.
Suçlama Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler delegasyonundan geldi. Delegasyon ayrıca Washington'ı "Kore Yarımadası'ndaki barış ortamını bozmaya çalışmakla" da itham etti.
Trump Japonya'daki G-20 liderler zirvesinin ardından Pazar günü Kore Yarımadası'na geçerek, Kore Tarafsız Bölgesi'nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşmuş ve sınırdan sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım atıp, burada Kim ile tokalaşmıştı.
Kuzey Kore devlet televizyonu, liderlerin gelecekte çok yakın temas halinde kalma ve Kore yarımadasını nükleerden arındırmak üzere yapıcı diyaloğu ilerletme sözü verdiklerini duyurmuştu.
Ancak Pyongyang BM'deki açıklamalarıyla ABD'ye yönelik bu yumuşak tonunu değiştirdi.
Kuzey Kore delegasyonu açıklamayı, ABD'nin Pyongyang'ı 2017'de yürürlüğe giren işlenmiş petrol ürünlerindeki ithalt üst sınırını aşmakla suçlamasına cevaben yaptıklarını belirtti.
Pyongyang ayrıca ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından BM üyelerine gönderilen ve Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan mektubu da "düşmanca eylem" olarak niteledi.
Mektupta tüm üye ülkelerden Kuzey Koreli işçileri sınır dışı etmelerinin de istendiği iddia edilmişti.
Pyongyang'ın açıklamasında "Burada görmezlikten gelemeyeceğimiz nokta şu; bu ortak mektup oyunu, Başkan Trump'ın sözde zirve toplantısı önerdiği gün ortaya çıktı. Bu, ABD'nin gerçekte Kuzey Kore'ye karşı giderek daha da düşmanca eylemler içinde olduğunu gösteriyor" dendi.
Kuzey Kore'nin açıklamasında ayrıca tüm BM üyesi ülkelerden "ABD'nin Kore yarımadasındaki barışçıl atmosferi zedelemek üzere yaptığı kasıtlı girişimlere karşı daha uyanık olmaları" istendi.
Açıklamada "ABD'nin yaptırımları her derde deva olarak görmesi oldukça anlamsız" ifadesi de yer aldı.
Washington'dan Pyongyang'ın açıklamalarına yanıt gelmedi.
Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen sene hızlanmış, Trump ile Kim Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı vermemişti.
İki lider Şubat ayında da Hanoi'de bir araya geldi. Ancak bu görüşmeler de ABD'nin yaptırımları hangi hızda hafifleteceği konusunda uzlaşı sağlanamayınca sonuçsuz kalmıştı.
Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etti.
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