Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Departmanı Genel Direktörü Kwon Jong Gun, Washington yönetiminin Koreler arası ilişkilerine yönelik son açıklamalarına tepki gösterdi.
Kwon, "Hiç kimsenin Koreler arası ilişkilerde bu veya şu şekilde bir şey söyleme yetkisi yoktur." dedi.
"İğrenç olan şeyin ABD’nin, Koreler arası ilişkilerde herhangi bir iyileşme işareti olduğunda huzursuz hissetmesi ve ilişkiler daha kötü olursa diye çok endişeliymiş gibi davranması olduğunu" belirten Kwon, şunları kaydetti:
"Eğer ABD, siyasi karmaşasının en kötü olduğu bir dönemde kendi işleriyle ilgilenmekten çok pervasız açıklamalarıyla diğerlerinin işlerine burnunu sokarsa uğraşması zor, nahoş bir şeyle karşılaşabilir."
Kwon, ABD’nin korkunç bir şey tecrübe etmek istemiyorsa dilini ve zihnini önce kendi işlerinde tutması gerektiğini vurgulayarak "Bu sadece ABD'nin çıkarları için değil, yakında yapılacak başkanlık seçimlerinin de sorunsuz geçmesi için iyi olur." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığıdan bir yetkili salı günü Kuzey Kore’nin Güneye Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceği açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "anavatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" nitelendirmesi yaparak "Güney Koreli yetkililer birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse, ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." demişti.
Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetmişti.
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