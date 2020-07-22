Kuzey Kore'de son on yılda 210 bin hektar ormanlık alan yok oldu

Yonhap ajansının haberine göre, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin sahip olduğu ormanlık alan 2010 yılında 6,24 milyon hektar iken, bu yıl bu alanın 6,03 milyon hektara gerilediği belirtildi.
Raporda, yaşanan bu düşüşün, son 30 yılda Kuzey Kore’deki ormanlık alanda görülen sabit bir daralma ile aynı çizgide olduğuna işaret edildi.
Verilerin tutulmaya başlandığı 1990 yılında, Kuzey Kore'deki ormanlık alanın 6,91 milyon hektar olduğu tahmin edilirken, bu rakamın 2000 yılında 6,46 milyon hektara düştüğü kaydedildi.
Kuzey Kore'de, açlıkla mücadele eden yoksul halkın yakıt ve tarım arazileri için ağaçları kesmeye mecbur kaldığı, 1990'larda artan şiddetli ormansızlaşma ile karşı karşıya olduğu biliniyor.
Güney Kore ve Kuzey Kore arasında, 2018'te ormansızlaşma ile mücadele için ortak çabalar da dahil olmak üzere ormancılık iş birliği konusunda anlaşma sağlanmış olsa da iki ülke arasındaki ilişkilerin nükleer silahsızlanma görüşmelerinde çıkmaza girmesiyle bu konuda çok az ilerleme kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesinde Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğini kaydederek ülkedeki gıda güvensizliğinin "endişe verici boyutta olduğu" uyarısında bulunmuştu.
Gıdaya erişimin sağlanmasında birincil sorumluluğa sahip olan hükümetin "başarısız ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmediği" değerlendirmesinde bulunan Quintana, diğer yandan, "iklim koşulları, verimsiz topraklar, doğal afetler ve yaptırımların olumsuz etkisinin de gıda güvensizliğinin artmasına katkıda bulunduğunu" aktarmıştı.
Quintana, özel raportör olarak görev yaptığı 3 yıl boyunca Kuzey Kore'deki insan hakları durumunda hiçbir gelişme görmediğini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!