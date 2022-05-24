Kuzey Kore'de salgın kontrol altında

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12 Mayıs'ta ilk kez koronavirüs vakası bildiren Kuzey Kore'de salgının kontrol altına alındığı ifade edildi. Kuzey Koreli yetkililer, art arda üç gündür 200 binden az kişinin ateş şikayetinin bulunduğunu "istikrarlı" bir düşüş eğiliminin yaşandığını söyledi.

2 yılı aşkın süredir neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 12 Mayıs'ta ilk kez Kuzey Kore'de tespit edilmiş, ülkedeki aşı ve test kapasitesi eksikliği, sağlık alanındaki yetersiz altyapı sebebiyle endişe yaşanmıştı.

25 milyonluk ülkede, son 24 saatte 134 bini aşkın kişi yüksek ateş belirtisiyle şikayette bulundu, ülkede virüs sebebiyle 68 kişi hayatını kaybetti.

"SALGINLA MÜCADELE BAŞARILI"

Kuzey Kore Devlet Medyası (KCNA), son verileri açıklarken salgınla mücadelede "başarılı" olunduğunu ifade etti.

KCNA haberinde, "Ülkede acil durum ilanından birkaç gün sonra salgını önleme sistem etkinleştirildi, ülke çapında ölüm oranları önemli ölçüde azaldı, iyileşen kişiler arttı. Yetkililer virüsün yayılımını kontrol altına aldı, etkili bir şekilde salgını frenlemeyi başardı" ifadelerini kullandı.