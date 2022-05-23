Kuzey Kore'de salgın alarmı yaşanırken dikkat çeken görüntü

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Kuzey Kore devlet medyasının (KCNA) pazartesi günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un üst düzey bir yetkili için cenaze törenine katıldı, herkesin maske taktığı törende Kim'in maskesiz olması dikkat çekti.

KCNA, Kim'in babasının hayatını kaybetmesinden önce Kim'i ülkenin bir sonraki lideri olarak yetiştirmede kilit rol oynadığı ifade edilen Kore Halk Ordusu mareşali Hyon Chol Hae'nin cenazesine katıldığını aktardı.

KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, cenaze töreninde herkes maske takarken, Kim'in maskesiz olduğu görüldü.

İLK KEZ COVID TESPİT EDİLDİ

Bu ayın başlarında koronavirüs vakası görülen Kuzey Kore'de 2,8 milyon insanın yüksek ateş belirtisi gösterdiği açıklandı, kaç kişinin koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşılmadı.

Sınırlı test kapasitesine sahip Kuzey Kore'de, bazı uzmanlar Kim'in siyasi duruşuna zarar gelmesini önlemek için ölümleri eksik bildireceğini düşünüyor.