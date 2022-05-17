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Kuzey Kore'de salgın alarmı: Vaka sayıları artıyor, ordu devrede!

Koronavirüs salgınında 2 yılın ardından ilk vakayı geçtiğimiz hafta bildiren Kuzey Kore'de vakalar artıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un salgınla mücadele kapsamında orduyu göreve çağırdı

17.05.2022 - 10:08 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • 2 yılı aşkın süredir dünyanın neredeyse her yerine yayılan koronavirüs, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'de ilk kez tespit edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un salgınla mücadele kapsamında orduya emir verdi.

     

     

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    Salgının aşılanmamış nüfusa yayılmasını önlemek için askerler ilaç dağıtmak için görevlendirdi, bu sebeple vaka sayılarında büyük bir artış olduğu bildirildi.

  • Eyalet medyası Norths, 269 bin 510 kişinin daha yüksek ateş belirtisiyle şikayette bulunduğunu, altı kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.  

  • Kuzey Kore, koronavirüs enfeksiyonunu tespit etmek için yeterli test malzemelerine sahip değil ve yüksek ateş vakalarının kaçının koronavirüs olduğu bildirilmedi.

     

     

  • Ülkede semptom gösteren kişiler barınaklarda izole ediliyor, salı günü itibarıyla 663 bin 910 kişi karantinaya alındı.

     

     

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