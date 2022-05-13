Salgının başından bu yana tek bir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de ilk kez dün koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanmıştı. Kuzey Kore Devlet Medyası (KCNA), Kuzey Kore'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi.
KCNA, en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini binlerce kişinin ise hasta olduğunu kaydetti.
KİM JONG UN ANTİ-VİRÜS KOMUTA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dün "en ciddi olağanüstü hal" ilan ettikten ve ulusal bir kapanma emri verdi. Kim, durumu ve tepkileri kontrol etmek için bugün bir anti-virüs komuta merkezini ziyaret etti.
Kuzey Kore, salgının nisan ayında başkent Pyongyang'da başladığını açıkladı. KCNA, salgının nedeni hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak şehirde 15 ve 25 Nisan'da gerçekleşen askeri töreninde çoğu insanın maske takmadığı görülmüştü.
SALGININ GERÇEK ÖLÇEĞİ BELİRSİZ
COVID-19 teşhis kitleri ve diğer tıbbi ekipmanlardan yoksun olan Kuzey Kore, virüsün nereden geldiğini bilmediğini açıklarken, ülkedeki salgının gerçek ölçeği hala belirsiz.
Ancak bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin sağlık altyapısındaki sorunlar ve Kuzey Kore nüfusunun çoğunun aşılanmamış olmaması sebebiyle salgının önemli sorunlara yol açabileceğini söylüyor.
KCNA son yaptığı açıklamada, nisan ayının sonundan bu yana ülke çapında "patlayıcı bir şekilde" yayılan virüs nedeniyle 350 binden fazla kişinin tedavi edildiğini, bunlardan 162 bin 200'ünün iyileştiğini söyledi. Sadece perşembe günü 18 bin yeni vakanın kaydedildiğini açıkladı. Ülkede 187 bin 800 kişinin tedavi için karantina altında olduğu belirtildi.
DÜN İLK KEZ KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ
Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de dün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.
Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.
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