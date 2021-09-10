Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni
Kuzey Kore, komünist devletin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenledi ama törende bu kez balistik füzeler sergilenmedi. Gece saatlerinde yapılan askeri geçit töreninin devlet medyasında yer alan fotoğraflarında gaz maskeleri takmış koruyucu giysiler giyinmiş asker ve işçiler dikkat çekti.
Kuzey Kore, komünist devletin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenledi ama törende bu kez balistik füzeler sergilenmedi.
Gece saatlerinde yapılan askeri geçit töreninin devlet medyasında yer alan fotoğraflarında gaz maskeleri takmış koruyucu giysiler giyinmiş asker ve işçiler dikkat çekti.
Törende daha önceki fotoğraflarına göre gözle görülür ölçüde zayıflamış görünen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da maskesiz kalabalıklar içinde çocukları kucaklarken görüntülendi.
Kuzey Kore'de gıda sıkıntısı yaşanıyor ve Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik kriz de derinleşiyor.
Perşembe günkü devlet medyasında, geçit törenindeki itfaiye araçları, traktörler ve havai fişek gösterilerinin de görselleri yer alıyordu.
Geçit törenine katılan kortejlerden birindekilerin gaz maskeleri ve koruyucu giysilerle donanmış olması Covid-19'la mücadele amacıyla özel bir birim oluşturulduğuna işaret olabilir.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla Kim Jong-un'a kutlama mesajı gönderdi.
Çin, Kuzey Kore'nin en güçlü siyasi ve askeri müttefiki ve Kuzey Kore gıda, yakıt ve gübre konusunda komşusuna bağımlı.
Fakat iki ülke arasındaki ticaret Kuzey Kore 2020 yılında Covid-19'un ülkeye girmesini engellemek amacıyla sınırlarını kapadığından bu yana epey düştü.
Kuzey Kore ayrıca Çin tarafından teklif edilen üç milyon doz aşıyı da reddetti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 19 Ağustos itibariyle Kuzey Kore'de hiç bir Covid-19 vakası görülmediğini bildirdi ama bunun pek muhtemel olmadığını düşünen gözlemciler de var.
WHO'nun haftalık raporuna göre sağlık çalışanları ve grip belirtileri gösterenlerin de aralarında olduğu 37 bin 291 kişiye test yapıldı ve tümü negatif çıktı.
Buna karşılık yardım örgütleri insanların açlıktan ölümle yüzyüze geldiklerine ilişkin açıklamalar yaparken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin gıda sıkıntısı çektiğini kabul etti.
Fakat ülkenin nükleer faaliyetleri durdurulmadı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Atom Enerjisi Kurumu geçen ay Kuzey Kore'nin nükleer silahlarda kullanılabilecek bir reaktörü yeniden devreye soktuğunu bildirdi ve bunun kaygı verici bir gelişme olduğunu kaydetti.
BBC Seul Muhabiri Laura Bicke
Kuzey Kore'de geçit törenleri iki amaca hizmet ediyor.
Bazı durumlarda bu törenler yeni askeri teçhizat ve nükleer füzelerin, bir tür meydan okuma kabilinden dış dünyaya gösterilmesi işlevini görüyor.
Fakat çoğu tören zor zamanlarda halkın desteğini güçlendirmek için yapılıyor. Ülkenin bir kısmı açlıkla yüzyüze de olsa güç gösterileri ve havai fişekler moralleri yükseltmeyi ve izleyenleri cesaretlendirip neşelendirmeyi hedefliyor.
Özel koruyucu giysilerle donatılmış kortej özellikle ilginç. Bu, her ne kadar ülkede Covid vakası kalmadığı söyleniyorsa da Pyonyang yönetiminin halka virüsle mücadelenin sürdüğünü sergilemek amacıyla yapılmış olabilir.
Kuzey Kore'de son bir yıl içinde üç geçit töreni düzenlendi. Bu Kuzey Kore standartlarına göre bile hayli fazla.
Bir salgın hastalık döneminde başkentte aşılanmamış ve maskesiz kalabalıklaın toplanmasının oluşturduğu riski bir düşünün.
Bir sebeple Kim Jong-un bu riski, göze almaya değer bulmuş olmalı.
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Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni/kuzey-kore-de-koruyucu-giysiler-ve-gaz-maskeleriyle-askeri-gecit-toreni-3186735
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