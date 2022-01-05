Kuzey Kore'de Kim'i öfkelendiren yazı: Binlerce kişinin evi aranıyor

HABERTURK.COM

Kuzey Kore liderine küfürlü sözler içeren ve onun yüzünden insanların açlıkla boğuştuğunun belirtildiği bir grafiti Kim Jong-un'u öfkelendirdi.

Daily NK'nın haberine göre, başkent Pyongyang'ın Pyongchon bölgesinde bir duvarda "İnsanların açlıktan ölmesi senin suçun" yazar ve Kuzey Kore liderine küfürler içeren bir grafiti bulundu.

Habere göre Kim'in görevlilere sorumlunun bulunması yetkisini vermesi sonrası Pyongyang'daki binlerce şüpheli ev tek tek aranırken, hanedeki herkesin el yazısı örneği alınarak duvardaki yazı benzerliği karşılaştırılıyor.

Bununla birlikte şehirdeki tüm güvenlik kameralarının da tek tek inceleneceği ve şüphelinin bulunması için çalışmanın hızlandırılacağı ifade edildi.