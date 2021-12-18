Sinuiju'da bir Kuzey Koreli, Radio Free Asia'ya "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız. Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor. Yas dönemine denk gelen insanlar kendi doğum günlerini bile kutlayamazlar" dedi.